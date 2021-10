Aktie in diesem Artikel Novartis AG 70,77 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 111 Franken belassen. Da sich die Gesundheitssysteme in den meisten Teilen der Welt von den coronabedingten Störungen erholten, sollten die europäischen Pharmakonzerne eine robuste Geschäftsentwicklung im dritten Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Seine Prognose für den Novartis-Gewinn (EPS) liege über der Konsensschätzung./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 19:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.