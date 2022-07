NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, das ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen sei, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konzernumsätze hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen. Die Jahresziele seien insgesamt gesehen bestätigt worden./ck/gl