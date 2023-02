Novartis Conviction Buy List

19:36 - Goldman Sachs Group Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Novartis auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Das vierte Quartal sei stark gelaufen für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage. Und dies, obwohl die Schweizer beim Umsatz mit dem Schuppenflechtemittel Cosentyx Gegenwind gespürt hätten./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com