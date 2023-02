Novartis Conviction Buy List

12:21 - Goldman Sachs Group Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 106 Franken angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. In einer am Montag vorliegenden Branchenstudie reflektiert Analyst Keyur Parekh mit seinen neuen Kurszielen für europäische Pharmawerte seine aktualisierten Schätzungen, die Wachstumsaussichten und jüngste Produkt- und Therapietrends. Unter den von ihm beobachteten Werten im Sektor bevorzugt er jene mit auf kurzer Sicht gut vorhersagbarem Wachstum, Optionen in der Pipeline und Bilanz-Flexibilität. Novartis habe starke Zahlen für das vierte Quartal ausgewiesen. Das Unternehmen sei gut aufgestellt, um im Bereich Innovativer Medizin weiter operativ stark voranzukommen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 22:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com