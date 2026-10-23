Novartis Aktie
Marktkap. 252,55 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal und einer angehobenen Jahresgewinnprognose mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen leicht übertroffen, was teilweise auf ältere Produkte und ein besser als erwartet ausgefallenes Ergebnis beim Medikament Cosentyx zurückzuführen sei, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Besonders aber hob der Analyst das deutlich über dem Konsens herausgekommene operative Gesamtergebnis im Pharmageschäft und den Gewinn je Aktie dort positiv hervor./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
128,92 CHF
|Abst. Kursziel*:
-14,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
129,42 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,01%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,65 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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