Novartis Aktie
Marktkap. 268,97 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 92 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford hält die Aktien nach seinem jährlichen Check-up vom Donnerstagabend für fair bewertet. Die Kurszielerhöhung begründet sie mit Branchenbewegungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
123,36 CHF
|Abst. Kursziel*:
-10,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
122,68 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,34%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|12:11
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12:11
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG