DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1360 -4,8%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
135,65 EUR -2,80 EUR -2,02 %
STU
122,68 CHF -2,14 CHF -1,71 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 268,97 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novartis Hold

12:11 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
135,65 EUR -2,80 EUR -2,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 92 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford hält die Aktien nach seinem jährlichen Check-up vom Donnerstagabend für fair bewertet. Die Kurszielerhöhung begründet sie mit Branchenbewegungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
123,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
122,68 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,34%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:11 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net SMI aktuell: Am Mittag Pluszeichen im SMI
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt im Plus
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Donnerstagmittag in Rot
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell
Benzinga Alcon Earnings Report: Q4 Overview
Zacks Is Alcon (ALC) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Novartis AG?
Benzinga Second HeLa Lawsuit Resolved As Novartis Reaches Confidential Settlement
Dow Jones Press Release: Novartis successfully completes acquisition of Avidity Biosciences, strengthening late-stage neuroscience pipeline and advancing xRNA strategy
Dow Jones Press Release: Novartis receives positive CHMP -2-
Dow Jones Press Release: Novartis receives positive CHMP opinion for remibrutinib in chronic spontaneous urticaria (CSU)
Zacks Why Alcon (ALC) is a Top Growth Stock for the Long-Term
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen