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Symbol NVSEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novartis Hold

13:56 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
138,30 EUR 2,72 EUR 2,01%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Anpassung trage sie den soliden Quartalszahlen Rechnung, schrieb Analystin Kerry Holford am Montag. Der Pharmakonzern dürfte bis Ende des Jahres mehrere wichtige Phase-III-Daten vorlegen. Im Fokus stünden die Pipeline-Kandidaten Pelacarsen, Remibrutinib und Del-Desiran. Die Erwartungen der Investoren an positive Ergebnisse seien hoch./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
128,64 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
128,48 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,60%
Analyst Name:
Kerry Holford 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,10 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

13:56 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Novartis Halten DZ BANK
22.07.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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