Novartis Aktie
Marktkap. 249,94 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Anpassung trage sie den soliden Quartalszahlen Rechnung, schrieb Analystin Kerry Holford am Montag. Der Pharmakonzern dürfte bis Ende des Jahres mehrere wichtige Phase-III-Daten vorlegen. Im Fokus stünden die Pipeline-Kandidaten Pelacarsen, Remibrutinib und Del-Desiran. Die Erwartungen der Investoren an positive Ergebnisse seien hoch./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
128,64 CHF
|Abst. Kursziel*:
-6,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
128,48 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,60%
|
Analyst Name:
Kerry Holford
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,10 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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