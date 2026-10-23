Novartis Aktie
Marktkap. 252,55 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 132,84 Franken belassen. Dank einer überraschend guten Entwicklung der Margen habe der Pharmakonzern den Ausblick für den operativen Gewinn anheben können, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass die Schweizer die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt haben, überrasche zwar, allerdings seien die Markterwartungen in dieser Indikation nicht sonderlich hoch gewesen./mis/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Market-Perform
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
132,84 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
127,48 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,20%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
129,88 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,28%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,65 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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