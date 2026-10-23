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AI Analyse

Bernstein Research

Novartis Market-Perform

09:06 Uhr
Novartis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
140,42 EUR 3,66 EUR 2,68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 132,84 Franken belassen. Dank einer überraschend guten Entwicklung der Margen habe der Pharmakonzern den Ausblick für den operativen Gewinn anheben können, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass die Schweizer die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt haben, überrasche zwar, allerdings seien die Markterwartungen in dieser Indikation nicht sonderlich hoch gewesen./mis/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Market-Perform

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
132,84 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
127,48 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,20%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
129,88 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,28%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,65 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

09:06 Novartis Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Novartis Neutral UBS AG
26.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
26.10.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
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