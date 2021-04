NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Insgesamt habe der Pharmakonzern recht ordentliche Resultate vorgelegt, doch überzeugten die Aktualisierungen zur Pharma-Pipeline nicht so sehr, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer ersten Reaktion am Dienstag./mis/ck