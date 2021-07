NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Analyst Wimal Kapadia nannte das Umsatzziel des Pharmakonzerns für das laufende Jahr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "etwas konservativ". Angesichts der Corona-Pandemie sei dies auch bis zu einem gewissen Grad verständlich. An seiner Haltung zur Aktie ändere der Quartalsbericht nichts./bek