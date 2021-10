NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 92 auf 90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Pharmakonzern gefalle ihm die solide Produkt-Pipeline, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Pipeline sei breit gefächert und nutze oft neuartige Plattformen. Allerdings sei er nicht von allen Wachstumstreibern überzeugt./la/jha/