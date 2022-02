NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Insgesamt sei das vierte Quartal des Pharmakonzerns ordentlich ausgefallen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Auf der Ebene der einzelnen Segmente sehe es aber durchwachsen aus. Der Ausblick erscheine in Hinblick auf die Ergebnisse ein wenig enttäuschend./mf/bek