Novartis Aktie
Marktkap. 193,36 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach einem weiteren Forschungserfolg mit dem Wirkstoff Ianalumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser wertete die Nachricht am Dienstag als leicht positiv für den Pharmakonzern. Die in einer zulassungsrelevanten Studie präsentierten Daten zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Behandlung der Autoimmunerkrankung primäre Immunthrombozytopenie./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
96,68 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
96,78 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,84%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|11:51
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|18.07.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.07.25
|Novartis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.07.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.