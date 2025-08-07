JP Morgan Chase & Co.

Novartis Neutral

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach einem weiteren Forschungserfolg mit dem Wirkstoff Ianalumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser wertete die Nachricht am Dienstag als leicht positiv für den Pharmakonzern. Die in einer zulassungsrelevanten Studie präsentierten Daten zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Behandlung der Autoimmunerkrankung primäre Immunthrombozytopenie./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com