NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Der Gewinn je Aktie liege im Rahmen der Erwartungen, der überarbeitete 2020er-Ausblick deute indes auf eine Kürzung der Marktschätzungen für das operative Ergebnis hin, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/edh