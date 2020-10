NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei beim bereinigten Gewinn je Aktie besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei wie erwartet angehoben worden./mf/bek