NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 82 auf 85 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal und in Reaktion auf das eingeleitete Kostensenkungsprogramm des Pharmakonzerns habe er seine Gewinnprognosen (Core EPS) für 2020 und 2021 erhöht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vosser geht davon aus, dass Novartis im kommenden Jahr prozentual zweistellig wachsen wird./edh/ag