NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Seine Prognose für den Gewinn aus fortgeführtem Geschäft (Core EPS) liege zu konstanten Wechselkursen bei plus 5 Prozent und damit leicht über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger als die Kennziffern sei jedoch der Ausblick des Pharmakonzerns auf 2021./edh/la