NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Der Mittel Iptacopan zur Behandlung der Bluterkrankung paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) erscheine konkurrenzfähig, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig könnte das beim Gewinn für Aufwärtspotenzial sorgen. Die mittelfristigen Gewinnschätzungen des Marktes für den Pharmakonzern erschienen aber immer noch zu hoch./mis/ag