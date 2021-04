NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Mit seiner Schätzung für den Gewinn je Aktie aus dem Kerngeschäft im ersten Quartal liege er um drei Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind von den Wechselkursen habe wohl etwas nachgelassen./bek/mis