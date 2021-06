NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach detaillierten Daten einer Phase-III-Studie zur Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Was die verlängerte Lebenserwartung von Prostatakrebs-Patienten betrifft, sei die Behandlung überlegen im Vergleich mit dem Bayer-Mittel Xofigo, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/ag