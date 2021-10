NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen und der Einleitung einer strategischen Überprüfung der Generika-Tochter Sandoz von 84 auf 80 Franken gesenkt. Die Einstufung lautet weiterhin "Underweight". Analyst Richard Vosser überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des Pharmakonzerns und kommt zu dem Schluss, dass Sandoz nur einen geringen Einfluss auf den Wert des Novartis-Konzerns habe, wobei die Bewertung des Kerngeschäfts, Innovative Medicines, der wichtigste Einflussfaktor sei./la/ck