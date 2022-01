NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Gewinn (Core EPS) des Pharmakonzerns zum vierten Quartal dürfte 5 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenschätzung liegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Zielvorgaben für 2022 sollten weitgehend mit den Konsensschätzungen übereinstimmen./edh/eas