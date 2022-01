NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Kerngeschäft des Pharmakonzerns liege unter der Markterwartung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem schwächeren Geschäft der Generika-Tochter Sandoz als der Konsens./la/he