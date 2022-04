NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Analyst Richard Vosser liegt mit seiner operativen Gewinnprognose (Ebit im Kerngeschäft) über der Markterwartung. Der Gewinn dürfte demnach von guten Umsätze des Pharmakonzerns profitieren, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he