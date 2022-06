NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit Blick auf den im Juli anstehenden Quartalsbericht auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass die Markterwartungen für das Gesamtjahr nach der Zahlenvorlage um einige Prozentpunkte gesenkt werden müssen. Im Konsens seien Produktionsstörungen bei Medikamenten wie Lutathera und Pluvicto nicht berücksichtigt, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einer Bestätigung der Konzernprognose./tav/jha/