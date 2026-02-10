Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 185 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum vierten Quartal von 475 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Schwankungen in der Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns seien nur schwer zu verdauen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Doch trotz vieler Widrigkeiten könne das Unternehmen vom Trend zur Gewichtsreduzierung letzten Endes profitieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
400,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,88 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|11:56
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital