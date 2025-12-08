DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom! Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom!
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 184,19 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
39,69 EUR -0,64 EUR -1,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 353 auf 352 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Dänen am Montag an die Übernahme von Akero und aktuelle Entwicklungen am Markt für Abnehmpräparate an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
352,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

14:06 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Zweitgrößter Aktionär Aktien von EVOTEC und Novo Nordisk tiefer: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil Aktien von EVOTEC und Novo Nordisk tiefer: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil
finanzen.net Mehr Gegenwind für Novo Nordisk-Aktie: Dr. Reddy’s erhält Exportgenehmigung für Semaglutid-Generika
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie reagiert mit Kurssprung: Berenberg belässt Pharmariesen auf "Buy"
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
TraderFox Novo Nordisk: Semaglutid scheitert in der Alzheimer-Behandlung!
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Wettbewerbsdruck und Hoffnungsschimmer
TraderFox Top 5 Dividendenaristokraten Europas: Kontinuität trifft Wachstum
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Was Melting on Monday
MotleyFool Medicare Just Cut the Price of Wegovy: Should You Sell Novo Nordisk Stock?
Zacks Here is What to Know Beyond Why Novo Nordisk A/S (NVO) is a Trending Stock
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Just Hit a 4-Year Low
MotleyFool Novo Nordisk Stock Investors Get Huge News on Drug Trial Results
Zacks Novo Nordisk or Pfizer: Which Healthcare Giant Is the Better Bet?
Zacks Novo Nordisk Seeks Extra-Fast Nod From FDA for Higher Dose of Wegovy
MotleyFool Prediction: This Undervalued Stock Could Compete With Novo Nordisk by 2029
