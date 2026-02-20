Novo Nordisk Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Cagrisema habe im Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly geringere Gewichtsverluste erzielt, schrieb James Quigley am Montag. Dies spreche für geringes Einsatzpotenzial von Cagrisema./ag/ajx
