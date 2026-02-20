DAX 25.151 -0,4%ESt50 6.133 +0,0%MSCI World 4.553 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.245 -1,6%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,28 -0,6%Gold 5.149 +0,9%
Novo Nordisk Aktie

34,33 EUR -5,99 EUR -14,86 %
STU
34,33 EUR -5,87 EUR -14,59 %
GVIE
Marktkap. 179,02 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Buy

12:21 Uhr
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Cagrisema habe im Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly geringere Gewichtsverluste erzielt, schrieb James Quigley am Montag. Dies spreche für geringes Einsatzpotenzial von Cagrisema./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
400,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
374,63 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

19.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
18.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
17.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Novo Nordisk zu myNews hinzufügen