DAX 25.079 +0,9%ESt50 6.082 +0,8%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5675 +0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.448 +0,1%Euro 1,1879 +0,0%Öl 69,78 +0,2%Gold 5.067 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,38 EUR +0,35 EUR +0,84 %
STU
41,34 EUR +0,38 EUR +0,93 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 187,34 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novo Nordisk Buy

08:41 Uhr
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
41,38 EUR 0,35 EUR 0,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 360 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate für 2026 habe enttäuscht, schrieb Kerry Holford in seinem Kommentar vom Mittwochabend. Holford geht von einem Umsatzrückgang um 8 Prozent aus - liegt also etwa in der Mitte der vom Management ausgegebenen Spanne zwischen minus 5 und minus 13 Prozent. Das untere Ende habe den Markt besorgt, würde aber Preisdruck bei gleichzeitiger Volumenerosion bedeuten. Dieses Szenario hält er für eher unwahrscheinlich. Holford hält die Bewertung zudem weiter für attraktiv. /rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
360,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
381,63 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:41 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Abnehm-Bomben-News Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net BioNTech-Aktie nicht dabei: Auf diese Top-Biotech-Aktien setzen Analysten für 2026
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie springt hoch: Hims & Hers zieht Semaglutid-Pille überraschend zurück
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Hot Stocks heute: Thema (Trade) der Woche: Team Hims & Hers oder Team Novo Nordisk
Zacks Here is What to Know Beyond Why Novo Nordisk A/S (NVO) is a Trending Stock
Zacks Novo Nordisk Rallies 3.6% as Hims & Hers Pulls Compounded Semaglutide
Financial Times Novo Nordisk hits back at copycat drugs
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 9: Hims & Hers Health Drops 16% on Novo Nordisk Lawsuit
MotleyFool Novo Nordisk vs. Eli Lilly: What's the Better Long-Term Investment?
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Just Popped
RTE.ie Novo Nordisk sues Hims after $49 weight-loss pill drama
Zacks Novo Nordisk Stock Whipsawed by GLP-1 Pill Fears: Relief Ahead?
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen