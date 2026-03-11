DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,0600 -2,8%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.256 -1,0%Euro 1,1544 -0,1%Öl 96,53 +3,1%Gold 5.169 +0,2%
Novo Nordisk Aktie

33,44 EUR +0,04 EUR +0,10 %
STU
30,05 CHF +0,23 CHF +0,76 %
BRX
Marktkap. 146,87 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novo Nordisk Buy

08:01 Uhr
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
33,44 EUR 0,04 EUR 0,10%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 360 auf 300 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Studiendaten hätten zwar die Marktchancen von CagriSema eingeschränkt, das Präparat werde am Markt für Abnehmmittel dennoch eine sehr gute Rolle spielen, schrieb Kerry Holford am Mittwochabend in ihrer "jährlichen Kontrolluntersuchung" nach der Bilanz. Derweil laufe der Start von Wegovy in Pillenform weiter außerordentlich stark. Die Aktien der Dänen seien niedriger bewertet als die globale Konkurrenz./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
300,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:01 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
03.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

