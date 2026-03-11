Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 146,87 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 360 auf 300 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Studiendaten hätten zwar die Marktchancen von CagriSema eingeschränkt, das Präparat werde am Markt für Abnehmmittel dennoch eine sehr gute Rolle spielen, schrieb Kerry Holford am Mittwochabend in ihrer "jährlichen Kontrolluntersuchung" nach der Bilanz. Derweil laufe der Start von Wegovy in Pillenform weiter außerordentlich stark. Die Aktien der Dänen seien niedriger bewertet als die globale Konkurrenz./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
300,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
312,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|08:01
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
