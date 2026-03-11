Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novo Nordisk Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 360 auf 300 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Studiendaten hätten zwar die Marktchancen von CagriSema eingeschränkt, das Präparat werde am Markt für Abnehmmittel dennoch eine sehr gute Rolle spielen, schrieb Kerry Holford am Mittwochabend in ihrer "jährlichen Kontrolluntersuchung" nach der Bilanz. Derweil laufe der Start von Wegovy in Pillenform weiter außerordentlich stark. Die Aktien der Dänen seien niedriger bewertet als die globale Konkurrenz./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

