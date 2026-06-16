Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 169,8 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 325 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kerry Holford lobte am Dienstag vor allem den fulminanten Start des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform, die Anfang Januar an den Markt gekommen war. Wenn nun auch noch die Absatzvolumina der Injektionslösungen stiegen, könne er sich eine Aufstockung der Jahresziele der Dänen vorstellen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
325,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
280,88 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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