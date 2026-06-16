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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novo Nordisk Buy

08:01 Uhr
Novo Nordisk Buy
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Novo Nordisk
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 325 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kerry Holford lobte am Dienstag vor allem den fulminanten Start des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform, die Anfang Januar an den Markt gekommen war. Wenn nun auch noch die Absatzvolumina der Injektionslösungen stiegen, könne er sich eine Aufstockung der Jahresziele der Dänen vorstellen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
325,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
280,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:01 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
09.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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