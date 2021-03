Aktie in diesem Artikel Novo Nordisk 58,44 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novo Nordisk auf der "Conviction List" belassen. Die Einstufung lautet weiter "Buy" mit einem Kursziel von 517 dänische Kronen. Das Diabetes-Medikament Tirzepatide von Eli Lilly habe sich in einer zulassungsrelevanten Studie als konkurrenzfähig zum hochdosierten Medikament Semaglutide des dänischen Herstellers erwiesen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag veröffentlichten ersten Einschätzung. Allerdings sei es bei höherer Dosierung zu stärkeren Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt gekommen. Der Experte verwies zudem darauf, dass Novos Semaglutide im Zulassungsprozess 18 Monate Vorsprung habe./tav/he

