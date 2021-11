Aktie in diesem Artikel Novo Nordisk 101,00 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Novo Nordisk nach der angekündigten Übernahme des Biotechnologie-Unternehmens Dicerna Pharmaceuticals auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 822 dänische Kronen belassen. Die Transaktion sei für den dänischen Insulinhersteller aus strategischer Sicht positiv, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach Abschluss des Deals würde Novo Nordisk Zugang zu einer neuen Technologie-Plattform erhalten, die in mehreren therapeutischen Bereichen eingesetzt werden könne./la/he

