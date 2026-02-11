DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,5470 +0,0%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.553 +0,3%Euro 1,1873 +0,0%Öl 69,53 -0,1%Gold 5.063 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Wichtige Faktoren bei der Aktienanleihen-Wahl Wichtige Faktoren bei der Aktienanleihen-Wahl
McDonald's-Aktie stabil: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen McDonald's-Aktie stabil: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,24 EUR +0,21 EUR +0,51 %
STU
37,55 CHF -0,92 CHF -2,40 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 187,35 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Hold

08:06 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
41,24 EUR 0,21 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk etwas aufgestockt von 270 auf 275 dänischen Kronen und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken hätten sich beim dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate inzwischen deutlich herauskristallisiert, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend angesichts zuletzt deutlich gesunkener Markterwartungen. Den Umsatzkonsens für 2027 hält er inzwischen für vernünftig, Unsicherheit gebe es aber noch bei der Marge. Novo muss aus Leuchtens Sicht mit Zukäufen das Portfolio breiter aufstellen. Seine negative Einschätzung gibt er allerdings nun auf. Der gute US-Marktstart von Wegovy in Pillenform sorge für Schwung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
275,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
41,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
388,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

08:06 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Abnehm-Bomben-News Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net BioNTech-Aktie nicht dabei: Auf diese Top-Biotech-Aktien setzen Analysten für 2026
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie springt hoch: Hims & Hers zieht Semaglutid-Pille überraschend zurück
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Hot Stocks heute: Thema (Trade) der Woche: Team Hims & Hers oder Team Novo Nordisk
Zacks Here is What to Know Beyond Why Novo Nordisk A/S (NVO) is a Trending Stock
Zacks Novo Nordisk Rallies 3.6% as Hims & Hers Pulls Compounded Semaglutide
Financial Times Novo Nordisk hits back at copycat drugs
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 9: Hims & Hers Health Drops 16% on Novo Nordisk Lawsuit
MotleyFool Novo Nordisk vs. Eli Lilly: What's the Better Long-Term Investment?
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Just Popped
RTE.ie Novo Nordisk sues Hims after $49 weight-loss pill drama
Zacks Novo Nordisk Stock Whipsawed by GLP-1 Pill Fears: Relief Ahead?
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen