Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 179,02 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Misserfolg mit dem Abnehmmittel Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 275 Kronen auf "Hold" belassen. Den Dänen gelinge es weiterhin nicht, die Anlagestory zu "redefinieren", schrieb Michael Leuchten am Montag in Anspielung an den Studiennamen REDEFINE-4. Eigentlich sollte sie zeigen, dass Cagrisema dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly nicht unterlegen ist. Das Scheitern sorge für enorme Unsicherheit, die Marktchancen blieben unklar. Auch hinsichtlich des Mittels Amycretin mit einem anderen Ansatz werfe der Misserfolg Fragen auf./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
275,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,51 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
374,63 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
