DAX 25.100 -0,6%ESt50 6.118 -0,2%MSCI World 4.553 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.335 -1,4%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,93 +0,4%Gold 5.158 +1,0%
Novo Nordisk A3EU6F
DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Novo Nordisk, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Arcellx-Aktie explodiert: Gilead Sciences sichert sich mit Zukauf neue Krebs-Therapie
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Novo Nordisk Aktie

34,79 EUR -5,53 EUR -13,72 %
STU
34,50 EUR -5,70 EUR -14,17 %
GVIE
Marktkap. 179,02 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Hold

13:36 Uhr
Novo Nordisk Hold
Novo Nordisk
34,79 EUR -5,53 EUR -13,72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Misserfolg mit dem Abnehmmittel Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 275 Kronen auf "Hold" belassen. Den Dänen gelinge es weiterhin nicht, die Anlagestory zu "redefinieren", schrieb Michael Leuchten am Montag in Anspielung an den Studiennamen REDEFINE-4. Eigentlich sollte sie zeigen, dass Cagrisema dem Konkurrenzprodukt von Eli Lilly nicht unterlegen ist. Das Scheitern sorge für enorme Unsicherheit, die Marktchancen blieben unklar. Auch hinsichtlich des Mittels Amycretin mit einem anderen Ansatz werfe der Misserfolg Fragen auf./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
275,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,51 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
374,63 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

13:36 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
13:21 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
12:46 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12:41 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:21 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

dpa-afx Abnehmmittel Novo Nordisk-Aktie rutscht zweistellig ab: CagriSema-Daten verfehlen die hohen Markterwartungen Novo Nordisk-Aktie rutscht zweistellig ab: CagriSema-Daten verfehlen die hohen Markterwartungen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone
wikifolio Wochenschwerpunkt - Altern ist teuer … und profitabel
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen?
finanzen.net Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net BioNTech-Aktie nicht dabei: Auf diese Top-Biotech-Aktien setzen Analysten für 2026
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
MotleyFool 1 Reason I'm Seriously Considering Novo Nordisk as a Buy‑and‑Never‑Sell Obesity Stock
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones, S&amp;P 500 Futures Drop After Supreme Court Strikes Down Trump&#39;s Emergency Tariffs— Novo Nordisk, Strategy, Vanda In Focus
Benzinga Novo Nordisk Stock Hits 52-Week Low After Weight-Loss Drug Falls Short Against Eli Lilly&#39;s
Financial Times Novo Nordisk shares drop after poor trial results for new obesity drug
MarketWatch Novo Nordisk pitted a new weight-loss drug against Eli Lilly’s — and lost
MotleyFool Novo Nordisk Stock Investors Just Got Great News From Eli Lilly
MotleyFool Overlooked and Undervalued: Why Novo Nordisk Stock Deserves Attention
Benzinga Novo Nordisk Plans Wegovy Vial Launch To Counter Eli Lilly, Target Broader Obesity Market
