Novo Nordisk Aktie

48,05 EUR +0,50 EUR +1,04 %
STU
48,24 EUR +1,00 EUR +2,12 %
GVIE
Marktkap. 218,53 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Bernstein Research

Novo Nordisk Market-Perform

08:01 Uhr
Novo Nordisk
48,05 EUR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie Bezug zu Studienergebnissen des US-Konkurrenten Eli Lilly im Bereich der Abnehmmedikamente. Das Medikament Orforglipron der Amerikaner sei ein ernstzunehmender Konkurrent für Novo Nordisk, denn Abnehmmittel in Tablettenform blieben eine attraktive Option. Es bestätige sich, dass es im Bereich der Fettleibigkeit kein Szenario gebe, in dem nur Platz für einen Gewinner sei./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 15:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 15:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
620,00 DKK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
47,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
481,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:06 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
08:01 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
21.08.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
19.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
18.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

