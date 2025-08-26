Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 218,53 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie Bezug zu Studienergebnissen des US-Konkurrenten Eli Lilly im Bereich der Abnehmmedikamente. Das Medikament Orforglipron der Amerikaner sei ein ernstzunehmender Konkurrent für Novo Nordisk, denn Abnehmmittel in Tablettenform blieben eine attraktive Option. Es bestätige sich, dass es im Bereich der Fettleibigkeit kein Szenario gebe, in dem nur Platz für einen Gewinner sei./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 15:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 15:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
620,00 DKK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
47,44 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
481,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
