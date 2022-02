NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 700 dänischen Kronen belassen. Das vierte Quartal des dänischen Pharmaunternehmens sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das gelte auch für den Ausblick./mf/eas