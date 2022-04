NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen und angehobenen Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 710 dänischen Kronen belassen. Der Diabetes-Spezialist habe im ersten Quartal umsatz- und ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Freitag. Er rechnet nun mit steigenden Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie 2022./ck/ag