NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Novo Nordisk von 355 auf 400 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Sachin Jain bleibt in einer am Freitag vorliegenden Studie entgegen der positiven Marktmeinung zurückhaltend für das oral einzunehmende Antidiabetikum Semaglutid. Bis Mitte 2020 lasse sich keine definitive Aussage über einen Zulassungserfolg treffen./ag/tih



