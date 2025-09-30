Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 225,35 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser senkte in einer am Montag vorliegenden Einschätzung seine Schätzungen für das Umsatzwachstum und die Gewinne des dänischen Pharmakonzerns in den kommenden Jahren. Er verwies auf die Vereinbarung von US-Konkurrent Pfizer mit der US-Regierung für günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid sowie das weiter abflachende Wachstum bei den Verschreibungszahlen für die Abnehmmittel Ozempic und Wegovy in den USA./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
