NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor den am 6. Mai erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 dänische Kronen belassen. Inzwischen gebe es Durchschnittsschätzungen für das erste Quartal des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzung für den Umsatz liege um ein Prozent über dem Konsens und beim operativen Gewinn und dem Ergebnis je Aktie um jeweils rund 2 Prozent darüber./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 14:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 14:28 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.