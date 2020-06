NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 480 dänische Kronen belassen. Am Sonntagabend habe der Diabetes-Spezialist Phase II-Daten zu dem nur einmal wöchentlich zu verabreichenden Insulinprüfkandidaten Icodec bekannt gegeben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Daten zeigten, dass Icodec Blutzucker besser senkte als das Sanofi-Mittel Lantus. Dies bestätige seine Ansicht, dass Icodec Potenzial habe, Novos Marktanteil im Bereich der Basalinsuline deutlich auf 50 Prozent zu vergrößern./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 02:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 02:35 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.