NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 480 dänischen Kronen belassen. Dank Kosteneinsparungen habe der Insulinspezialist besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Jahresziele hätten die Dänen bekräftigt, jedoch dürften die Marktschätzungen angesichts negativer Währungseffekte wohl etwas sinken./ajx/mis