NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 480 Dänische Kronen belassen. Die vom Insulinhersteller vorgestellten detaillierten Studiendaten für zwei Produkte gegen Fettleibigkeit stützten deren Geschäftspotenzial, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he