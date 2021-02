NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Der Insulinhersteller habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und mit dem Ausblick auf 2021 positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./gl/ag