NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Die Ergebniserwartungen (EPS) des Marktes für den Insulinhersteller erschienen zu niedrig, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzung liege drei Prozent über der Konsensprognose./gl/edh