NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor dem diesjährigen Diabetes-Fachkongress ADA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Dies schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/gl