NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 500 auf 700 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Höhere Schätzungen für das Diät-Präparat Wegovy dürften eine weiterhin überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien zur Folge haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ag