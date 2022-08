NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 925 dänischen Kronen belassen. Die starken Daten einer Phase-II-Studie mit dem Produktkandidaten Cagrisema seien eine sehr positive Nachricht für den dänischen Insulinhersteller, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/he