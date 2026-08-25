DAX 26.351 +0,2%ESt50 6.480 +0,1%MSCI World 4.972 -0,1%Top 10 Crypto 10,30 +2,1%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 68.398 +0,8%Euro 1,1658 +0,0%Öl 87,1 -0,9%Gold 4.601 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Novo Nordisk Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,82 EUR -0,77 EUR -1,90 %
STU
40,02 EUR -0,69 EUR -1,68 %
GVIE
finanzen.net zero
Novo Nordisk jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 182,01 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EU6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0062498333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NONOF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Sell

09:21 Uhr
Novo Nordisk Sell
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
39,82 EUR -0,77 EUR -1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 265 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die zu Anfang des Monats veröffentlichten Zahlen des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Nach Gesprächen mit Investoren verbleibe unter dem Strich, dass die nachrichtliche Unsicherheit nach wie vor groß sei. Am 21. September stehe zudem ein wichtiger Kapitalmarkttag der Dänen auf der Agenda./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
265,00 DKK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
40,13 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
282,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

09:21 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Kursziel gesenkt Novo Nordisk-Aktie im Minus: Chinas Behörde prüft Abnehmpille - Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung Novo Nordisk-Aktie im Minus: Chinas Behörde prüft Abnehmpille - Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen
dpa-afx JPMorgan erhöht Kursziel für Novo Nordisk - Aktie legt zu
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich in Grün
finanzen.net Novo Nordisk erreicht beim Aktienrückkauf weiteres Etappenziel - So reagiert die Aktie
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Berenberg stuft ab - Kursziel gekappt
finanzen.net Hims & Hers-Aktie knickt ein: Novo-Nordisk-Deal drückt Marge trotz Milliarden-Umsatz
finanzen.net Eli Lilly-Aktie im Fokus: Britische Zulassung für Abnehmpille Foundayo heizt GLP-1-Rennen an
MotleyFool Eli Lilly and Novo Nordisk Can't Treat This Form of Obesity. Billionaire Stanley Druckenmiller Is Betting Rhythm Pharmaceuticals Can
Zacks Can Awiqli Help Novo Nordisk Build a New Growth Engine Beyond GLP-1s?
FOX Business Novo Nordisk CEO sees ‘long runway’ for weight-loss drugs as obesity grips America
Zacks Novo Nordisk Dips 4% in a Month: How Should Investors Play the Stock?
MotleyFool Novo Nordisk Stock: Buy or Sell?
MotleyFool Better Buy: Eli Lilly vs. Novo Nordisk
MotleyFool Eli Lilly's Timing of the FDA Filing of Its Next Weight-Loss Drug Is Now Official -- and Novo Nordisk Has a Problem
Benzinga Novo Nordisk Scores Major Court Win, Dutch Judge Halts Compounded Semaglutide Nasal Spray
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.